Coronavirus | ieri in Lombardia oltre 21mila vaccinazioni | totale di quasi 150mila

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Nelle strutture sanitarie della Lombardia sono state effettuate ieri 21.488 vaccinazioni anti-Covid. Il dato complessivo, si spiega dalla Regione Lombardia, sale a 148.971 somministrazioni dall'inizio della campagna, che comprendono anche 835 vaccinazioni effettuate nei giorni scorsi e rendicontate ieri.

