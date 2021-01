Coronavirus: Gori e Gafforelli, ‘deroghe per Bergamo e provincia se Lombardia in zona rossa’ (2) (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Nel testo del Dpcm -scrivono Gori e Gafforelli – è chiaramente indicato che la decisione spetta al Ministro della Salute. Riteniamo tuttavia imprescindibile il Suo prioritario consenso, in ragione anche del parere che potrà ricevere dal Cts regionale. Crediamo fermamente che si possano comprendere le difficoltà e le sofferenze cui il protrarsi delle limitazioni anti-Covid, se non addirittura il loro inasprimento, sottopone i cittadini dei nostri territori, ed in particolar modo gli studenti, le loro famiglie e gli operatori dei settori economici (ristorazione, somministrazione, commercio, attività culturali e sportive, per citare solo i principali) costretti alla chiusura o ad una sostanziale limitazione delle rispettive attività”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Nel testo del Dpcm -scrivono– è chiaramente indicato che la decisione spetta al Ministro della Salute. Riteniamo tuttavia imprescindibile il Suo prioritario consenso, in ragione anche del parere che potrà ricevere dal Cts regionale. Crediamo fermamente che si possano comprendere le difficoltà e le sofferenze cui il protrarsi delle limitazioni anti-Covid, se non addirittura il loro inasprimento, sottopone i cittadini dei nostri territori, ed in particolar modo gli studenti, le loro famiglie e gli operatori dei settori economici (ristorazione, somministrazione, commercio, attività culturali e sportive, per citare solo i principali) costretti alla chiusura o ad una sostanziale limitazione delle rispettive attività”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Gori e Gafforelli, 'deroghe per Bergamo e provincia se Lombardia in zona rossa' (2)... - GESTORE_AWP : RT @EBamusement: @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @giorgio_gori @FontanaPres @MEF_GOV @PPBaretta @ConsLomb @fabri_sala @AdmGov @MarcelloMinenna… - ffmastroeni : @giorgio_gori E se invece non iniziamo e la smettiamo con questa #Truffa ???? Io non mi #vaccino. Fosse stato impor… - CaBarbati : RT @Ciribini: @FusacchiA @RossellaMuroni @DomaniGiornale @MovimentaCC @fabriziobarca @BeppeSala @giorgio_gori @AnnaAscani @peppeprovenzano… - Ciribini : @FusacchiA @RossellaMuroni @DomaniGiornale @MovimentaCC @fabriziobarca @BeppeSala @giorgio_gori @AnnaAscani… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gori Coronavirus: Gori e Gafforelli, 'deroghe per Bergamo e provincia se Lombardia in zona rossa' (2) Affaritaliani.it Gori e Gafforelli: «Se Lombardia zona rossa, deroga per Bergamo»

L’appello del sindaco e del presidente della provincia all’assessore Moratti. La media dei positivi è di 61 casi ogni 100 mila abitanti, a livello regionale è di 122 ...

Coronavirus: Gori e Gafforelli, 'deroghe per Bergamo e provincia se Lombardia in zona rossa' (2)

(Adnkronos) - “Nel testo del Dpcm -scrivono Gori e Gafforelli - è chiaramente indicato che la decisione spetta al Ministro della Salute. Riteniamo tuttavia imprescindibile il Suo prioritario consenso, ...

L’appello del sindaco e del presidente della provincia all’assessore Moratti. La media dei positivi è di 61 casi ogni 100 mila abitanti, a livello regionale è di 122 ...(Adnkronos) - “Nel testo del Dpcm -scrivono Gori e Gafforelli - è chiaramente indicato che la decisione spetta al Ministro della Salute. Riteniamo tuttavia imprescindibile il Suo prioritario consenso, ...