Coronavirus, Germania: 4° giorno consecutivo con più di mille morti. Amazzonia, paura per la variante brasiliana: manca ossigeno

In Germania sale la preoccupazione per l'andamento della pandemia, che ha spinto la Cancelliera Angela Merkel a mettere sul piatto misure di lockdown rafforzato a partire dal 20 gennaio. Anche i numeri delle ultime 24 ore confermano un andamento negativo: i dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 22.368 contagi, che portano il totale a 2.000.958, e di altri 1.113 decessi che fanno salire il numero totale delle vittime a 44.994 (nel Regno Unito e in Italia i morti sono più di 80mila). È da quattro giorni consecutivi che i decessi sono più di mille: sono stati 1.088 il 14 gennaio, 1.201 il 13 e 1.106 il 12. La diffusione del contagio avanza anche dall'altra parte dell'Atlantico, dove gli Stati Uniti comunicano altri 229.386 nuovi casi e ulteriori 3.769 vittime. Il presidente eletto Joe Biden intanto ha presentato un maxipiano da 1900

Ha superato quota 2 milioni il numero dei casi di contagio da Covid-19 registrato in Germania dall’inizio della pandemia, di cui 22.368 nelle ultime 24 ore. Lo rendono noto l’istituto tedesco Robert K ...

Covid: oltre 93 milioni di contagi nel mondo, 30 solo in Europa

A preoccupare in Ue è la Germania dove, da inizio pandemia, è stata superata quota 2 milioni di contagi, di cui 22.368 nelle ultime 24 ore ...

Ha superato quota 2 milioni il numero dei casi di contagio da Covid-19 registrato in Germania dall’inizio della pandemia, di cui 22.368 nelle ultime 24 ore. Lo rendono noto l’istituto tedesco Robert K ...A preoccupare in Ue è la Germania dove, da inizio pandemia, è stata superata quota 2 milioni di contagi, di cui 22.368 nelle ultime 24 ore ...