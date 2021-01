Coronavirus | Fontana | ‘siamo pronti a ricorso contro zona rossa’ 2

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci”, ha aggiunto, che invierà al ministero “accurate note per spiegare le motivazioni della nostra opposizione. Sono stato cauto e ho preteso sempre il rispetto delle regole. Tuttavia – dice – ritengo fortemente penalizzante questo scenario, che darebbe un colpo devastante a una grossa fetta dell’economia lombarda”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il governatore contesta la lettura di dati ritenuti vecchi e parla di un indice di ospedalizzazione favorevole. Nei giorni scorsi il coordinamento delle terapie intensive ha lanciato un monito per una ...Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Coro leghista anti zona rossa in Lombardia. Dopo la presa di posizione del presidente Attilio Fontana, che vede il cambiamento di zona come una "punizione", e dell'assess ...