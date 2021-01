Coronavirus: Dpcm, riaprono musei in zone gialle, chiusi nel weekend (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – musei aperti nelle zone gialle, fatta eccezione nei weekend. Il servizio di apertura al pubblico “è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi”, si legge infatti nel nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) –aperti nelle, fatta eccezione nei. Il servizio di apertura al pubblico “è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi”, si legge infatti nel nuovofirmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il conte… - najwareign : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il contenimen… - Quinta00876879 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il contenimen… - sab_italianoDOC : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il contenimen… - lauraalese1 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il contenimen… -