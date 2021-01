Coronavirus | De Luca punta in alto | «Campania prima regione d’Europa fuori dall’epidemia» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 gennaio 2021) «Il mio obiettivo è quello di fare dellalad’Italia ea usciredi. Voglio che ci impegniamo in una sfida quasi folle». Il governatore Vincenzo Deha lanciato la sua sfida in diretta su Facebook, definendola «un’operazione di straordinaria complessità al limite della pazzia». Ma allo stesso tempo si è detto convinto che «se avremo la disponibilità di 8,4 milioni di dosi di vaccino, saremo in grado di farcela entro dicembre del 2021». Una dose vale l’altra? Efficacia, richiami, costi, effetti collaterali: le differenze tra i vaccini anti-Covid Deha poi spiegato che laha ricevuto finora 109 mila dosi di vaccino e che il tasso di somministrazione è ...