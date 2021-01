Coronavirus | da domenica 3 regioni in zona rossa | il bollettino di oggi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Dascattano nuove misure contro l’emergenzain Italia. Dal CTS erano arrivate pressanti richieste per inasprire misure, di fatto accolte con il nuovo Dpcm che durerà fino al 5 marzo 2021 e che prevede, tra le altre cose, la creazione delle zone bianche. Per ora, però, nessuna Regione lo sarà: da, anzi, alcune passano di nuovo in. Dai dati dell’andamento giornaliero, crolla il tasso di positività e calano anche i morti. Covid-19, ildel 15 gennaio Dati strani quelli riferitidal Ministero della Salute. Il tasso di positività è infatti crollato al 5,9% con un calo del 4,8%, ma il motivo potrebbe essere presto detto: da quanto viene riferito nel conteggio dei tamponi di, 273.506, vengono ...

Da domenica scattano nuove misure contro l’emergenza Coronavirus in Italia. Dal CTS erano arrivate pressanti richieste per inasprire misure, di fatto accolte con il nuovo Dpcm che durerà fino al 5 ...PESCARA – Ci sarebbe la tradizionale uccisione del maiale all’origine di numerosi contagi che si sono registrati nelle ultime settimane in Abruzzo. L’usanza, ancora in voga, nei paesi viene considerat ...