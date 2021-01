Coronavirus: cresce paura per variante Brasile, in Amazzonia manca ossigeno (Di venerdì 15 gennaio 2021) Brasilia, 15 gen. (Adnkronos Salute) - cresce la paura per la variante brasiliana del Coronavirus Sars-CoV-2, che si aggiunge a quella particolarmente contagiosa inglese e a quella sudafricana. In particolare, preoccupa la situazione nella regione amazzonica, ma in generale il Brasile è il secondo Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, con oltre 205mila morti per complicanze. Un allarme arriva dalla città di Manaus, in Amazzonia, dove gli ospedali non hanno più ossigeno da somministrare ai pazienti Covid-19 e dove il personale sanitario "disperato" teme che "molte persone possano morire" per mancanza di assistenza, come riferisce il quotidiano 'Folha de Sao Paulo'. Nel giornale si legge che i medici stanno tenendo in vita i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Brasilia, 15 gen. (Adnkronos Salute) -laper labrasiliana delSars-CoV-2, che si aggiunge a quella particolarmente contagiosa inglese e a quella sudafricana. In particolare, preoccupa la situazione nella regione amazzonica, ma in generale ilè il secondo Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, con oltre 205mila morti per complicanze. Un allarme arriva dalla città di Manaus, in, dove gli ospedali non hanno piùda somministrare ai pazienti Covid-19 e dove il personale sanitario "disperato" teme che "molte persone possano morire" pernza di assistenza, come riferisce il quotidiano 'Folha de Sao Paulo'. Nel giornale si legge che i medici stanno tenendo in vita i ...

Giornaleditalia : Coronavirus: cresce paura per variante Brasile, in Amazzonia manca ossigeno - Exportiamo : Un rapporto stilato dalla #Coldiretti sulla base di dati #Ismea ha rilevato come l’anno caratterizzato dall’emergen… - Roberto_Candidi : @myrtamerlino Finalmente un'opinione diversa da quelle che ci propinate da un anno.... Siete l'antitesi dell'infor… - simposioixprime : Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 12.532 casi e 448 decessi. Meno di 92mila tamponi, cresce ancora tasso… - messveneto : La situazione contagi in Friuli Venezia Giulia: oltre duemila morti da inizio pandemia, cresce ancora il numero dei… -