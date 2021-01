Coronavirus, cresce la paura per la variante Brasile: coprifuoco a Manaus (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo quella inglese c’è un seconda variante sul ceppo del Coronavirus che comincia a preoccupare gli studiosi, arriva dal Brasile Se la variante inglese è ormai diffusa ed è una… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo quella inglese c’è un secondasul ceppo delche comincia a preoccupare gli studiosi, arriva dalSe lainglese è ormai diffusa ed è una… L'articolo proviene da MeteoWeek.

Exportiamo : Un rapporto stilato dalla #Coldiretti sulla base di dati #Ismea ha rilevato come l’anno caratterizzato dall’emergen… - Roberto_Candidi : @myrtamerlino Finalmente un'opinione diversa da quelle che ci propinate da un anno.... Siete l'antitesi dell'infor… - simposioixprime : Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 12.532 casi e 448 decessi. Meno di 92mila tamponi, cresce ancora tasso… - messveneto : La situazione contagi in Friuli Venezia Giulia: oltre duemila morti da inizio pandemia, cresce ancora il numero dei… - franser_real : Coronavirus: il punto del commissario all'emergenza Arcuri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cresce Arcuri: «Il virus è fra noi e cresce. Vaccinato l’1,5% della popolazione» Il Sole 24 ORE Coronavirus, cresce la paura per la variante Brasile: coprifuoco a Manaus

Dopo quella inglese c’è un seconda variante sul ceppo del Coronavirus che comincia a preoccupare gli studiosi, arriva dal Brasile ...

Coronavirus, record di consumi bio. In Abruzzo settore in crescita con 6,8% ettari in più

L'Aquila. Con il Covid che spinge i consumi domestici di alimenti bio al record di 3,3 miliardi di euro grazie alla svolta green degli italiani costretti in casa dalla pandemia, il via libera al ddl s ...

Dopo quella inglese c’è un seconda variante sul ceppo del Coronavirus che comincia a preoccupare gli studiosi, arriva dal Brasile ...L'Aquila. Con il Covid che spinge i consumi domestici di alimenti bio al record di 3,3 miliardi di euro grazie alla svolta green degli italiani costretti in casa dalla pandemia, il via libera al ddl s ...