**Coronavirus: Chef Locatelli, ‘situazione tragica e Renzi apre crisi, ma perché non va a lavorare?’** (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Siamo in una situazione tragica tutti oramai. I primi mesi uno tira fuori la cassetta per la guerra, si rimbocca le maniche, ma nessuno di noi si aspettava che durasse così tanto”. Così lo Chef star di MasterChef Giorgio Locatelli commenta da Londra all’Adnkronos la situazione di estrema difficoltà che oggi ha portato i ristoratori a sollevare la protesta ‘Io apro’, nel corso della quale molti terranno le serrande aperte nel corso della giornata anche oltre l’orario concesso dal governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Siamo in una situazionetutti oramai. I primi mesi uno tira fuori la cassetta per la guerra, si rimbocca le maniche, ma nessuno di noi si aspettava che durasse così tanto”. Così lostar di MasterGiorgiocommenta da Londra all’Adnkronos la situazione di estrema difficoltà che oggi ha portato i ristoratori a sollevare la protesta ‘Io apro’, nel corso della quale molti terranno le serrande aperte nel corso della giornata anche oltre l’orario concesso dal governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Notiziedi_it : Coronavirus in Lombardia, lo chef Tano Simonato: “Io apro, il Covid non esiste e se mi fanno le multe non le pago” - TV7Benevento : **Coronavirus: Chef Locatelli, 'situazione tragica e Renzi apre crisi, ma perché non va a lavorare?'**... - Notiziedi_it : Coronavirus in Lombardia, l’appello degli chef: “Non siamo untori: aperti o chiusi, basta mezze misure” - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, l'appello degli chef: 'Non siamo untori: aperti o chiusi, basta mezze misure' [di Mariell… - infoitsalute : Coronavirus in Lombardia, l'appello degli chef: 'Non siamo untori: aperti o chiusi, basta mezze misure' -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Chef **Coronavirus: Chef Locatelli, 'situazione tragica e Renzi apre crisi, ma perché non va a lavorare?'** Il Tempo Coronavirus in Lombardia, l'appello degli chef: "Non siamo untori: aperti o chiusi, basta mezze misure"

La proposta dei soci dell’Accademia del gusto: “Lasciateci lavorare in sicurezza. Se non si può, dateci gli indennizzi, stop ...

Pizza: storia e curiosità sul cibo più amato al mondo

Le sue origini affondano nella notte dei tempi, ma non dimostra i suoi secoli di storia: la pizza è il piatto più conosciuto e amato nel mondo, tanto da essere entrato nell’elenco dei Patrimoni immate ...

La proposta dei soci dell’Accademia del gusto: “Lasciateci lavorare in sicurezza. Se non si può, dateci gli indennizzi, stop ...Le sue origini affondano nella notte dei tempi, ma non dimostra i suoi secoli di storia: la pizza è il piatto più conosciuto e amato nel mondo, tanto da essere entrato nell’elenco dei Patrimoni immate ...