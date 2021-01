Coronavirus, Brusaferro: "In Italia cala la mortalità, Europa in piena pandemia" (Di venerdì 15 gennaio 2021) "La curva della mortalità è in decrescita, anche se negli ultimi periodi avviene più lentamente. Comunque si tratta di un dato che va confermato". Lo ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 gennaio 2021) "La curva dellaè in decrescita, anche se negli ultimi periodi avviene più lentamente. Comunque si tratta di un dato che va confermato". Lo ha detto il presidente dell’Iss Silvio...

