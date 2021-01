Coronavirus: assessore Guidesi, 'zona rossa attentato a sistema produttivo Lombardia' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gen. (Adnkronos) - "Decisione assurda da parte del governo che avrà conseguenze drammatiche per il sistema produttivo lombardo". Lo afferma l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, sulla possibilità che la Regione Lombardia venga inserita in zona rossa. "Bene ha fatto il governatore Fontana - ha detto ancora - a chiedere con fermezza al ministro Speranza di approfondire la questione con il Comitato tecnico scientifico. Oltre a rivedere la decisione, il governo dovrebbe utilizzare un semplice buonsenso e ristorare immediatamente tutte le attività economiche danneggiate. Questo astio nei confronti delle partite Iva - ha concluso Guidesi - deve finire”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gen. (Adnkronos) - "Decisione assurda da parte del governo che avrà conseguenze drammatiche per illombardo". Lo afferma l'allo Sviluppo economico di Regione, Guido, sulla possibilità che la Regionevenga inserita in. "Bene ha fatto il governatore Fontana - ha detto ancora - a chiedere con fermezza al ministro Speranza di approfondire la questione con il Comitato tecnico scientifico. Oltre a rivedere la decisione, il governo dovrebbe utilizzare un semplice buonsenso e ristorare immediatamente tutte le attività economiche danneggiate. Questo astio nei confronti delle partite Iva - ha concluso- deve finire”.

TgLa7 : #coronavirus, D'Amato: da febbraio nel Lazio certificato vaccinale. Assessore, sarà poi sarà il governo a decidere… - demetriashair_ : RT @ultimenotizie: Il #Lazio in zona arancione da domenica 17 gennaio per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato l'asses… - Dome689 : RT @TgLa7: #coronavirus, D'Amato: da febbraio nel Lazio certificato vaccinale. Assessore, sarà poi sarà il governo a decidere come utilizz… - Syrenaegiziana : RT @TgLa7: #coronavirus, D'Amato: da febbraio nel Lazio certificato vaccinale. Assessore, sarà poi sarà il governo a decidere come utilizz… - Vale96L : RT @TgLa7: #coronavirus, D'Amato: da febbraio nel Lazio certificato vaccinale. Assessore, sarà poi sarà il governo a decidere come utilizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus assessore Vaccino anti Covid Coronavirus: assessore Icardi chiede al ministro Speranza di coinvolgere medici di famiglia e farmacisti Quotidiano Piemontese Covid, a Napoli dopo le feste di Natale +18% di contagi e mortalità doppia rispetto alla media regionale

Nelle ultime due settimane, e dunque nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021, nella città di Napoli c'è stata un'interruzione della diminuzione ...

Firenze. Coronavirus, a Montedomini arriva la donazione di Ermanno Scervino per anziani e operatori

La generosità non si ferma: arriva dalla maison fiorentina Ermanno Scervino un prezioso aiuto a sostegno degli anziani e degli operatori delle tre strutture di ASP Firenze Montedomini. La raccolta fon ...

Nelle ultime due settimane, e dunque nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021, nella città di Napoli c'è stata un'interruzione della diminuzione ...La generosità non si ferma: arriva dalla maison fiorentina Ermanno Scervino un prezioso aiuto a sostegno degli anziani e degli operatori delle tre strutture di ASP Firenze Montedomini. La raccolta fon ...