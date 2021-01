repubblica : Coronavirus, l'annuncio di Zingaretti: 'Il Lazio ha cominciato a vaccinare gli over 80' - isabfont : RT @repubblica: Coronavirus, l'annuncio di Zingaretti: 'Il Lazio ha cominciato a vaccinare gli over 80' - MariMario1 : RT @tempoweb: #Coronavirus: diminuiscono contagi, morti e terapie intensive #bolletino #15gennaio #COVID19 - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Coronavirus, a Roma 662 nuovi casi: il valore RT sopra 1. D'Amato: 'Serve massima cautela' - be_marconi : RT @tempoweb: #Coronavirus: diminuiscono contagi, morti e terapie intensive #bolletino #15gennaio #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma

"I nostri esperti sulla base dei dati sull'attuale situazione epidemiologica e degli sviluppi costantemente monitorati sono giunti alla conclusione che le regole attualmente in vigore possono essere c ...Il Comune ha deciso che i varchi della Ztl potranno essere sospesi ogni qualvolta il Lazio entrerà in zona rossa per l'emergenza Covid-19 ...