Coronavirus | 16 146 nuovi casi e 477 decessi in 24 ore

(Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lieve calo nelle ultime 24 ore deidi. Icontagiati sono 16.146 contro i 17.246 di ieri. E' quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute. Scendono ia 477, il numero di guariti si incrementa di 18.979 mentre quello degli attualmente positivi si riduce 3.312 portando il dato complessivo a 558.068.I tamponi effettuati sono 273.506, numero record perchè determinato (per la prima volta) dal conteggio dei tamponi rapidi, i cosiddetti test antigenici. A questo punto l'indice di positività, calcolato sul totale complessivo dei tamponi (rapidi + molecolari) si attesta al 5,9%. Calo significativo dei ricoveri nei reparti ordinari, sono 22.841 i degenti (-269), calano nel complesso di 35 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, portando ad un totale di ...

Oggi conferenza stampa sul monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. 16.146 nuovi casi, esordio nel bollettino del Ministero della Salute dei tamponi antigenici.Scendono i ricoveri in area non critica (meno 269 rispetto a ieri) e in Terapia intensiva (meno 35). Le Regioni che registrano il maggior numero di nuovo casi sono Lombardia (2.205), Sicilia (1.945), ...