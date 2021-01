Coppa Italia, l’Atalanta balla con Luis Muriel e vola ai quarti di finale (Di venerdì 15 gennaio 2021) l’Atalanta risponde all’appello dei tifosi di onorare la Coppa Italia con una prova che conferma l’ottimo momento di forma. La squadra di Gian Piero Gasperini fa subito capire sin dall’inizio che non vuole lasciare sul piatto nulla applicando le regole base della tattica gasperiniana: pressing, baricentro alto e capacità di fraseggio intelligente. Le occasioni fioccano, il portiere avversario Vicario compie una serie di miracoli ma la rete che rompe l’incantesimo arriva sul tramonto della prima parte di gara con un ottimo mancino di Miranchuk. Ad inizio ripresa la Dea spreca in un paio di circostanze le chances del raddoppio e al primo affondo isolano viene punita: rilancio lungo di Vicario per Sottil, il quale supera troppo facilmente Sutalo e batte Sportiello con un diagonale. Il Sau di Benevento diventa il Sottil al Gewiss Stadium. ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 gennaio 2021)risponde all’appello dei tifosi di onorare lacon una prova che conferma l’ottimo momento di forma. La squadra di Gian Piero Gasperini fa subito capire sin dall’inizio che non vuole lasciare sul piatto nulla applicando le regole base della tattica gasperiniana: pressing, baricentro alto e capacità di fraseggio intelligente. Le occasioni fioccano, il portiere avversario Vicario compie una serie di miracoli ma la rete che rompe l’incantesimo arriva sul tramonto della prima parte di gara con un ottimo mancino di Miranchuk. Ad inizio ripresa la Dea spreca in un paio di circostanze le chances del raddoppio e al primo affondo isolano viene punita: rilancio lungo di Vicario per Sottil, il quale supera troppo facilmente Sutalo e batte Sportiello con un diagonale. Il Sau di Benevento diventa il Sottil al Gewiss Stadium. ...

