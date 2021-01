Coppa Italia, giudice sportivo: squalificati Donnarumma e Djuricic (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo gli ottavi di finale di Coppa Italia, sono due gli squalificati. L’assenza più pesante sarà quella del portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, reo di due sanzioni. La prima «proteste nei confronti degli Ufficiali di gara» e la seconda «per avere, al 27° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, quale calciatore in panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara». Squalificato anche il centrocampista del Sassuolo, Filip Djuricic, per «fallo grave di giuoco». Assenza meno pesante vista l’eliminazione dei neroverdi a danno della Spal. Infine assente per un turno anche Daniele Croce, collaboratore di Giampaolo al Torino. Djuricic e Croce sconteranno il turno di squalifica nella prossima edizione della competizione. ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo gli ottavi di finale di, sono due gli. L’assenza più pesante sarà quella del portiere del Milan, Gianluigi, reo di due sanzioni. La prima «proteste nei confronti degli Ufficiali di gara» e la seconda «per avere, al 27° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, quale calciatore in panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara». Squalificato anche il centrocampista del Sassuolo, Filip, per «fallo grave di giuoco». Assenza meno pesante vista l’eliminazione dei neroverdi a danno della Spal. Infine assente per un turno anche Daniele Croce, collaboratore di Giampaolo al Torino.e Croce sconteranno il turno di squalifica nella prossima edizione della competizione. ...

