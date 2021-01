Coppa Italia, Donnarumma squalificato: salterà il derby con l'Inter (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA - Il Giudice sportivo ha squalificato due calciatori dopo le sei partite degli ottavi di finale della Coppa Italia disputate in settimana: si tratta del portiere del Milan , Gianluigi Donnarumma ,... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA - Il Giudice sportivo hadue calciatori dopo le sei partite degli ottavi di finale delladisputate in settimana: si tratta del portiere del Milan , Gianluigi,...

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - Atalanta_BC : ?? Qualificati ai quarti di finale di #CoppaItalia!!! ?? We sail into the Coppa Italia Quarter-Finals!!! @Plus500… - Inter : ??? | INTERVISTA Riascoltiamo le parole di @AchrafHakimi al termine della vittoria contro la Fiorentina in Coppa It… - emichir : @Tanzen Tabellone più pezzotto di quello della coppa Italia - Cosma74 : RT @BeppeMarottaMa1: Pensate che la Juve arriverebbe in finale di Coppa Italia affrontando Genoa, Spal e una milanese. Noi sorteggio Fioren… -