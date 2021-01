Coppa Italia, Donnarumma squalificato: salta il derby (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non ci sarà Gianluigi Donnarumma nel derby di Coppa Italia in programma tra il 26 e il 27 gennaio prossimo. Il portiere del Milan, infatti, salterà la gara con l’Inter per squalifica: il numero uno rossonero è stato espulso “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara per avere, al 27° del secondo tempo, all’atto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non ci sarà Gianluigineldiin programma tra il 26 e il 27 gennaio prossimo. Il portiere del Milan, infatti, salterà la gara con l’Inter per squalifica: il numero uno rossonero è stato espulso “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara per avere, al 27° del secondo tempo, all’atto L'articolo

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - Atalanta_BC : ?? Qualificati ai quarti di finale di #CoppaItalia!!! ?? We sail into the Coppa Italia Quarter-Finals!!! @Plus500… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte, è iniziata #JuveGenoa! ?? ?????????? competizione, ???????????? obiettivo! FORZA RAGAZZI, #FINOALLAFINE!… - FraniTampomuri : RT @MilanNewsit: Coppa Italia, una giornata a Gigio Donnarumma: salterà il derby ai quarti - radio_milano : RT @CalcioFinanza: Coppa Italia, Donnarumma squalificato: salta il derby -