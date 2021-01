Coppa Italia, Donnarumma fermato un turno: niente Inter-Milan per lui (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gianluigi Donnarumma squalificato per un turno Brutte notizie per il Milan di Stefano Pioli. Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per un turno Gianluigi Donnarumma dopo l’espulsione rimediata durante gli ottavi di finale di Coppa Italia tra i rossoneri e il Torino. Il portiere rossonero (in panchina nel match contro i granata) è stato espulso “per aver assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara”. Giudice-SportivoNessun squalificato nelle file nerazzurre, dove però si contano ben 5 ammonizioni dopo la partita contro la Fiorentina: Eriksen, Vidal, Hakimi, Ranocchia e Skriniar. Il match tra nerazzurri e rossoneri è in programma per il 26 o il 27 gennaio. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gianluigisqualificato per unBrutte notizie per ildi Stefano Pioli. Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per unGianluigidopo l’espulsione rimediata durante gli ottavi di finale ditra i rossoneri e il Torino. Il portiere rossonero (in panchina nel match contro i granata) è stato espulso “per aver assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara”. Giudice-SportivoNessun squalificato nelle file nerazzurre, dove però si contano ben 5 ammonizioni dopo la partita contro la Fiorentina: Eriksen, Vidal, Hakimi, Ranocchia e Skriniar. Il match tra nerazzurri e rossoneri è in programma per il 26 o il 27 gennaio. L'articolo proviene damagazine.

