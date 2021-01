Convocati Bologna per il Verona | rientro determinante per Mihajlovic

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilaffronterà ilnella penultima giornata d’andata del campionato di Serie A: ecco la lista deidiSinisaha diramato la lista deiper la gara contro il. Torna Skorupski tra i calciatori disponibili mentre è la prima volta per il nuovo acquisto, il difensore Soumaoro. Portieri: Breza, Da Costa, Skorupski.Difensori: Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Tomiyasu, Paz, SoumaoroCentrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Kingsley, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com

Il Bologna affronterà il Verona nella penultima giornata d'andata del campionato di Serie A: ecco la lista dei convocati di Mihajlovic ...Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei convocati in vista di Bologna-Verona, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2020/2021. Assente ancora l’infortunato Medel, in attacco a dispos ...