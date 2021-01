Contributi a fondo perduto Ristori e Ristori bis: domande entro oggi 15 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Conto alla rovescia, ancora poche ore per richiedere i Contributi a fondo perduto previsti dai decreti Ristori e Ristori bis. La istanza per ottenere gli indennizzi entro oggi 15 gennaio. 2021. I Contributi a fondo perduto previsti dal decreto Ristori (Dl n. 137 del 28 ottobre 2020) e Ristori bis (Dl n. 149 del 9 novembre 2020) consistono nell’erogazione di una somma di denaro ai titolari di partita Iva che esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati rispettivamente nelle tabella 1 e 2 allegate ai due decreti. Questi aiuti vengono erogati direttamente dall’Agenzia delle ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Conto alla rovescia, ancora poche ore per richiedere iprevisti dai decretibis. La istanza per ottenere gli indennizzi15. 2021. Iprevisti dal decreto(Dl n. 137 del 28 ottobre 2020) ebis (Dl n. 149 del 9 novembre 2020) consistono nell’erogazione di una somma di denaro ai titolari di partita Iva che esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati rispettivamente nelle tabella 1 e 2 allegate ai due decreti. Questi aiuti vengono erogati direttamente dall’Agenzia delle ...

