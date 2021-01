Conte ter fermo a 152 voti, i ?responsabili? costano troppo: a noi 2 ministeri (Di sabato 16 gennaio 2021) Pagare moneta, vedere cammello. I responsabili non ci pensano proprio a passare per polli, hanno chiesto al premier Conte di vedere subito le carte, di non fermarsi alle promesse. Anche perché... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 16 gennaio 2021) Pagare moneta, vedere cammello. Inon ci pensano proprio a passare per polli, hanno chiesto al premierdi vedere subito le carte, di non fermarsi alle promesse. Anche perché...

ricpuglisi : A proposito di #costruttori, non è malaccio questa dichiarazione di una 'ex ministra dem' riportata dal… - AlbertoBagnai : Conte ter con Italia Viva! - AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - max_pell : RT @jacopo_iacoboni: 'siamo totalmente indisponibili a qualsiasi ipotesi di Conte ter. È invece il momento di verificare la possibilità di… - wimganz : RT @jacopo_iacoboni: 'siamo totalmente indisponibili a qualsiasi ipotesi di Conte ter. È invece il momento di verificare la possibilità di… -