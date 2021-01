Conte ottimista, almeno 11 «costruttori» pronti a salvare il governo (anche da Italia Viva). Renzi al veleno: «Zingaretti in privato sul premier…» (Di venerdì 15 gennaio 2021) I tempi sono ormai chiari: lunedì si vota la fiducia alla Camera e martedì al Senato. I nomi dei parlamentari necessari a salvare il Conte due, invece, no. Il chiacchiericcio dei corridoi di Palazzo Madama e Montecitorio si è spento per l’interruzione dei lavori causata dalla crisi di governo, eppure le conversazioni si sono fatte assordanti: la trattativa si muove nelle chat su Whatsapp e attraverso la rete di chiamate imbastita per cercare i «responsabili» o i «costruttori» che dir si voglia. Il presidente del Consiglio è sicuro di farcela a raggiungere la maggioranza di 161 voti al Senato, partita più complicata della Camera dove i numeri per ottenere la fiducia sono più larghi. C’è da considerare, però, una variabile 5 stelle che, nelle ultime ore, sta allarmando i big del Movimento. Nel marasma generale, ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) I tempi sono ormai chiari: lunedì si vota la fiducia alla Camera e martedì al Senato. I nomi dei parlamentari necessari aildue, invece, no. Il chiacchiericcio dei corridoi di Palazzo Madama e Montecitorio si è spento per l’interruzione dei lavori causata dalla crisi di, eppure le conversazioni si sono fatte assordanti: la trattativa si muove nelle chat su Whatsapp e attraverso la rete di chiamate imbastita per cercare i «responsabili» o i «» che dir si voglia. Il presidente del Consiglio è sicuro di farcela a raggiungere la maggioranza di 161 voti al Senato, partita più complicata della Camera dove i numeri per ottenere la fiducia sono più larghi. C’è da considerare, però, una variabile 5 stelle che, nelle ultime ore, sta allarmando i big del Movimento. Nel marasma generale, ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Gennaio: Lo mollano tutti e Conte è ottimista sui voti - italmud : RT @francescatotolo: Finalmente si andrà al voto o i “democratici” si inventeranno un altro governo senza la legittimazione degli italiani?… - lubenasich : Comunque il Conte II contiene un elemento che mi rende ottimista. Non è peggio del Conte I o è solo leggermente peg… - AlexZan87 : Conte ottimista, almeno 11 «costruttori» pronti a salvare il governo (anche da Italia Viva). Renzi al veleno: «Zing… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Gennaio: Lo mollano tutti e Conte è ottimista sui voti -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ottimista Conte ottimista, almeno 11 «costruttori» pronti a salvare il governo (anche da Italia Viva). Renzi al veleno: «Zingaretti in privato sul premier…» Open Ricardo Merlo: "Siamo Maie-Italia 23, il gruppo di Conte al Senato"

Ore convulse a Palazzo Madama. Senza Italia Viva all’appello mancherebbero 11 senatori: si paleseranno al momento della verità? L’appello da più parti è anche al premier affinché mostri apertamente di ...

Chi sarebbero i nuovi “responsabili”

Dopo l'uscita di Italia Viva, per restare in piedi il governo Conte deve ottenere il sostegno di alcuni senatori oggi fuori dalla maggioranza: ma è ancora tutto molto nebuloso ...

Ore convulse a Palazzo Madama. Senza Italia Viva all’appello mancherebbero 11 senatori: si paleseranno al momento della verità? L’appello da più parti è anche al premier affinché mostri apertamente di ...Dopo l'uscita di Italia Viva, per restare in piedi il governo Conte deve ottenere il sostegno di alcuni senatori oggi fuori dalla maggioranza: ma è ancora tutto molto nebuloso ...