Conte firma il nuovo Dpcm. Tutti i divieti dal 16 gennaio: stop all'asporto per i bar dopo le 18 e agli spostamenti fuori regione. Riaprono i musei e (in parte) le scuole (Di venerdì 15 gennaio 2021) Oggi è arrivata anche la firma di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha approvato il documento che stabilisce le nuove restrizioni anti Coronavirus in vigore da domani 16 gennaio. Oggi la Cabina di regia analizzerà i dati del monitoraggio settimanale, stabilendo chi da domenica 17 dovrà cambiare colore. La previsione è quella di avere la maggior parte delle Regioni in zona arancione, con Lombardia e Sicilia che, a partire da domenica 17 gennaio, potrebbero inaugurare la prima zona rossa del 2021. Il nuovo Dpcm, invece, sarà valido a partire da domani, 16 gennaio, e non prevede passi indietro sulle misure già in vigore. Resta confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, e resta la didattica a distanza al 50% per le superiori.

