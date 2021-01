Conte firma il nuovo Dpcm, Sicilia rossa e Calabria arancione fino al 5 marzo: ecco cosa si può fare (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il Contenimento... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppee del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per ilnimento...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il conte… - Adnkronos : Nuovo #dpcm 16 gennaio, Conte firma: le nuove misure - Agenzia_Italia : Cosa prevede il nuovo dpcm che sarà in vigore fino al 5 marzo - a70199617 : RT @laura_maffi: vi ricordate?: Conte traditore firma il MES. Alla fine? Cade il governo perché m5s e Conte non vogliono il MES. Salviniani… - Mauro5514 : RT @laura_maffi: vi ricordate?: Conte traditore firma il MES. Alla fine? Cade il governo perché m5s e Conte non vogliono il MES. Salviniani… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte firma Conte firma il nuovo Dpcm: la Toscana resta in zona gialla. Ecco cosa si può fare e cosa no Il Tirreno Nuovo Dpcm, Conte ha firmato: cosa si può fare e cosa no. Alto Adige, Lombardia, Sicilia in zona rossa

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure per il contrasto all’emergenza Covid. La nuova stretta entrerà in vigore nelle prossime ore. Nelle giornate festive e prefestive sono c ...

Conte a caccia di "responsabili", nasce al Senato MAIE-Italia23

"Una prospettiva politica per lavorare da qui alla fine della legislatura per il bene del Paese e degli italiani" ...

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure per il contrasto all’emergenza Covid. La nuova stretta entrerà in vigore nelle prossime ore. Nelle giornate festive e prefestive sono c ..."Una prospettiva politica per lavorare da qui alla fine della legislatura per il bene del Paese e degli italiani" ...