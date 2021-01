Conte firma il nuovo Dpcm: ecco cosa cambierà dal 16 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore sabato 16 gennaio e rimarrà in vigore fino al 5 marzo 2021. Il timore di una terza ondata in arrivo fa sì che le nuove norme registrino una nuova e significante stretta. Questo comporterà, come naturale conseguenza, che quasi tutte le regioni diventeranno zone rosse o arancioni. Vi è la novità dell’introduzione della zona bianca dove, però, non potrà essere superato il rapporto di 50 positivi ogni 100000 abitanti. nuovo Dpcm nel dettaglio Per quanto concerne la riapertura delle scuole, il nuovo Dpcm prevede il ritorno in classe in presenza dal 50 al 75 per cento. Ogni regione, potrà, eventualmente adottare misure più restrittive qualora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppehato ilche entrerà in vigore sabato 16e rimarrà in vigore fino al 5 marzo 2021. Il timore di una terza ondata in arrivo fa sì che le nuove norme registrino una nuova e significante stretta. Questo comporterà, come naturale conseguenza, che quasi tutte le regioni diventeranno zone rosse o arancioni. Vi è la novità dell’introduzione della zona bianca dove, però, non potrà essere superato il rapporto di 50 positivi ogni 100000 abitanti.nel dettaglio Per quanto concerne la riapertura delle scuole, ilprevede il ritorno in classe in presenza dal 50 al 75 per cento. Ogni regione, potrà, eventualmente adottare misure più restrittive qualora ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm contenente le misure per il contrasto dell'emergenza da Covid-19 ...

Ancora stop a sci e palestre, le Superiori a scuola dal 50 al 75%, spostamenti a seconda del "colore"

Per tutte le superiori il rientro a scuola al 50% dovrebbe avvenire da lunedì 18 gennaio, mentre per gli spostamenti il decreto conferma, fino al 15 febbraio, il divieto già in vigore di ogni spostame ...

Per tutte le superiori il rientro a scuola al 50% dovrebbe avvenire da lunedì 18 gennaio, mentre per gli spostamenti il decreto conferma, fino al 15 febbraio, il divieto già in vigore di ogni spostame ...