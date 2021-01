Consigli Istituto su (mancata) didattica in presenza: “La Regione ci ascolti” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto non ci sta. Il divieto di didattica in presenza che interessa la gran parte degli istituti (porte aperte solo alle materne ed alle prime due classi delle elementari) e soprattutto la mancata definizione di un calendario certo di aperture, spingono il coordinatore regionale Almerico Ippoliti a rivolgersi alla Regione. “Il Coordinamento chiede di poter intervenire sui tavoli aperti in Campania per la ripresa della didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Giovedì 14 gennaio con una lettera ha sollecitato l’assessore al ramo Lucia Fortini ed il presidente della VI commissione consiliare permanente istruzione e cultura Carmela Fiola ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Coordinamento dei Presidenti deidinon ci sta. Il divieto diinche interessa la gran parte degli istituti (porte aperte solo alle materne ed alle prime due classi delle elementari) e soprattutto ladefinizione di un calendario certo di aperture, spingono il coordinatore regionale Almerico Ippoliti a rivolgersi alla. “Il Coordinamento chiede di poter intervenire sui tavoli aperti in Campania per la ripresa dellaindi tutte le scuole di ogni ordine e grado. Giovedì 14 gennaio con una lettera ha sollecitato l’assessore al ramo Lucia Fortini ed il presidente della VI commissione consiliare permanente istruzione e cultura Carmela Fiola ...

