Consigli Fantacalcio 18^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 18^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo del venerdì sera tra Lazio e Roma Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 18^ Giornata di Serie A: Lazio-Roma. La penultima Giornata del girone d’andata si apre con il botto. I biancocelesti sono in ripresa e vale la pena pensare che non cadranno nel derby: da mettere i Big 4 Acerbi–Milinkovic–Luis Alberto–Immobile. Tra gli altri, Caicedo ci sta sempre e Marusic può essere la sorpresa. Sul fronte giallorosso, Mancini il più caldo in difesa, mentre Spinazzola non è parso al meglio contro Hakimi e con Lazzari può essere un duello ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 18^diA che inizierà con l’anticipo del venerdì sera tra Lazio e Roma Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 18^diA: Lazio-Roma. La penultimadel girone d’andata si apre con il botto. I biancocelesti sono in ripresa e vale la pena pensare che non cadranno nel derby: da mettere i Big 4 Acerbi–Milinkovic–Luis Alberto–Immobile. Tra gli altri, Caicedo ci sta sempre e Marusic può essere la sorpresa. Sul fronte giallorosso, Mancini il più caldo in difesa, mentre Spinazzola non è parso al meglio contro Hakimi e con Lazzari può essere un duello ...

junews24com : Consigli Fantacalcio 18ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere - - infoitsport : Consigli Fantacalcio | Portieri, gli INDICI DI SCHIERABILITÀ per la 18^ giornata di Serie A - infoitsport : Consigli Fantacalcio, 3 portieri per la 18a giornata: Cordaz, obiettivo clean sheet! - infoitsport : Fantacalcio, i consigli di Sky FantaShow per la 18^ giornata. Segui lo streaming dalle 18 - infoitsport : Consigli Fantacalcio | 7 sorprese da schierare nella 18ª giornata -