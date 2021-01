Conferenza stampa Strootman: «Voglio dimostrare di essere ancora importante» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Kevin Strootman si è presentato al Genoa in Conferenza stampa Kevin Strootman, nuovo acquisto del Genoa, si è presentato in Conferenza stampa al mondo rossoblù. VOGLIA D’ITALIA – «Sono pronto. Nell’ultimo anno non ho giocato molto, forse mi manca un po’ il ritmo ma mi sono sempre allenato. Io sono pronto per giocare, devo conoscere la squadra ma fisicamente sto bene. Voglio dimostrare di essere un giocatore importante e dare una mano a questa squadra. Siamo in un momento difficile, lo è per il mondo e per il calcio. Ho parlato con il mio agente e anche la mia famiglia voleva tornare i Italia e il Genoa era interessato e ha fatto tutto per prendermi. Conosco il campionato e la squadra». SFIDA GENOANA – «Questa è una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Kevinsi è presentato al Genoa inKevin, nuovo acquisto del Genoa, si è presentato inal mondo rossoblù. VOGLIA D’ITALIA – «Sono pronto. Nell’ultimo anno non ho giocato molto, forse mi manca un po’ il ritmo ma mi sono sempre allenato. Io sono pronto per giocare, devo conoscere la squadra ma fisicamente sto bene.diun giocatoree dare una mano a questa squadra. Siamo in un momento difficile, lo è per il mondo e per il calcio. Ho parlato con il mio agente e anche la mia famiglia voleva tornare i Italia e il Genoa era interessato e ha fatto tutto per prendermi. Conosco il campionato e la squadra». SFIDA GENOANA – «Questa è una ...

TeresaBellanova : Rivedi il mio intervento durante la conferenza stampa di @ItaliaViva oggi alla Camera. - VittorioSgarbi : Che goduria questa conferenza stampa di Renzi... @matteorenzi @Adnkronos @stampasgarbi - elenabonetti : Il mio intervento oggi nella conferenza stampa di Italia Viva con @matteorenzi, @TeresaBellanova e @ivanscalfarotto. - claudioruss : RT @SimoneGuadagnoo: #Marsiglia, André Villas Boas in conferenza stampa: 'Non è vero che in questi giorni sto parlando con #Milik. Abbiamo… - revengeCat : ..ma in conferenza stampa anche oggi Zaia ci racconta che siamo al 15° giorno di dati 'in discesa' e trasmette un… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Conte oggi, il premier parlerà nonostante la crisi di governo? Money.it Villas Boas conferma: “Il Marsiglia sta trattando per Milik”

L’allenatore del Marsiglia, Andrè Villas Boas, ha confermato, su domanda diretta in conferenza stampa, la trattativa per Milik. Di seguito le sue parole: “Non è vero che in questi giorni sto parlando ...

Milik, il ds del Marsiglia non si sbilancia, Villas-Boas sì: “La trattativa è avviata”

L’allenatore dell’OM ammette la trattativa col Napoli per Milik, ma il ds Longoria è più cauto: “Lavoriamo a diverse opzioni” ...

