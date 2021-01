Conferenza stampa Gotti: «Siamo arrabbiati ma c’è un’importante novità» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le parole del tecnico friulano Luca Gotti ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. MOMENTO NO – «Ho visto una squadra dispiaciuta per non essere riuscita a portare via dei punti dalla gara col Napoli, e anche piuttosto arrabbiata. In partite precedenti era capitato in alcuni momenti di concedere troppo all’avversario. Con il Napoli a mio giudizio questo non è successo, però negli episodi non Siamo stati bravi. In questi giorni abbiamo cercato di concentrarci molto sulla cura dei dettagli». DEULOFEU – «Ieri e oggi Gerard ha svolto i primi due allenamenti con i compagni dopo la gara prenatalizia contro il Benevento. La situazione è questa». LEGGI LE DICHIARAZIONI ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luca, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le parole del tecnico friulano Lucaha parlato inalla vigilia della gara contro l’Udinese. MOMENTO NO – «Ho visto una squadra dispiaciuta per non essere riuscita a portare via dei punti dalla gara col Napoli, e anche piuttosto arrabbiata. In partite precedenti era capitato in alcuni momenti di concedere troppo all’avversario. Con il Napoli a mio giudizio questo non è successo, però negli episodi nonstati bravi. In questi giorni abbiamo cercato di concentrarci molto sulla cura dei dettagli». DEULOFEU – «Ieri e oggi Gerard ha svolto i primi due allenamenti con i compagni dopo la gara prenatalizia contro il Benevento. La situazione è questa». LEGGI LE DICHIARAZIONI ...

TeresaBellanova : Rivedi il mio intervento durante la conferenza stampa di @ItaliaViva oggi alla Camera. - NicolaPorro : Novabbé ma avete sentito anche voi Der Kommissar Arcuri che in conferenza stampa fa il tifo per la Roma? Questo alt… - elenabonetti : Il mio intervento oggi nella conferenza stampa di Italia Viva con @matteorenzi, @TeresaBellanova e @ivanscalfarotto. - ilClandestinoTW : #Diretta #GiuseppeConte, data e orario della prossima conferenza stampa - NieriDiego : RT @davcarretta: Rutte in conferenza stampa dice che non era stato personalmente coinvolto, ma che se c’è fallimento collettivo ce se ne as… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Coronavirus, la conferenza stampa sull’analisi dei dati epidemiologici in Italia: la diretta Il Fatto Quotidiano Crisi di governo in Olanda, il premier Mark Rutte si dimette a due mesi dalle elezioni

Lo scandalo per le ingiuste accuse di frode rivolte dall’amministrazione fiscale a migliaia di famiglie olandesi per aver incassato i sussidi all’infanzia tra il 2013 e il 2019 ...

Ue: von der Leyen, Patto di stabilità sospeso per tutto il 2021

Il Patto di stabilità e crescita resta sospeso per tutto il 2021: lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der ...

Lo scandalo per le ingiuste accuse di frode rivolte dall’amministrazione fiscale a migliaia di famiglie olandesi per aver incassato i sussidi all’infanzia tra il 2013 e il 2019 ...Il Patto di stabilità e crescita resta sospeso per tutto il 2021: lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der ...