Conferenza Conte 15 gennaio 2021: orario e canali della diretta tv di oggi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando parla Conte? C'è grande attesa, come sempre allo "scadere" del vecchio Dpcm, per il nuovo discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Cosa succederà dal 16 gennaio 2021? Le norme del nuovo Dpcm, tra novità e conferme, si aggiungeranno a quelle del Decreto Legge approvato il 13 dicembre: le nuove disposizioni saranno in vigore dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021. Cosa cambierà? Leggi anche: Nuovo Dpcm: niente asporto dopo le 18, palestre chiuse fino a marzo, spostamenti vietati tra Regioni Nuovo Dpcm 16 gennaio 2021: palestre, piscine, spostamenti tra Regioni e Comuni Ieri sera si è tenuto il Consiglio dei Ministri: sul tavolo del Governo le nuove misure restrittive, tra conferme e novità, che faranno parte del ...

Dopo l'appello di Di Maio, al Senato si avvicina il sostegno di Nencini e Maraio. Dem e M5S assicurano: "Mai più con Italia Viva" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha espresso la sua intenzio ...

Ristori, via libera dal cdm a uno scostamento di bilancio da 32 miliardi

Ora serve il sì del Parlamento: il voto alla Camera mercoledì alle 16, due giorni dopo le comunicazioni di Conte sulla crisi di governo ...

