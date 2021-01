Concorso straordinario e nuovo Dpcm, Ministero: prove interrotte saranno ricalendarizzate. Seguiranno gli altri concorsi (Di venerdì 15 gennaio 2021) "È possibile lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali selettive, con un numero di candidati non superiore a 30 per ciascuna sessione o sede di prova". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 gennaio 2021) "È possibile lo svolgimento in presenza delleconcorsuali selettive, con un numero di candidati non superiore a 30 per ciascuna sessione o sede di prova". L'articolo .

orizzontescuola : Concorso straordinario e nuovo Dpcm, Ministero: prove interrotte saranno ricalendarizzate - PacificoTweet : Concorso straordinario 2020, #Anief rilancia ricorso per prove suppletive - BuettoG : Andare al Voto? NO! Andare a partecipare al concorso straordinario? Certamente e in presenza! Andare a scuola? Megl… - orizzontescuola : Nuovo DPCM, bozza: continua lo stop al concorso straordinario. Ancora rinvio per i concorsi ordinari - orizzontescuola : Concorso IRC Insegnanti Religione Cattolica: bando non è ancora pronto ma c’è la conferma che sarà ordinario, non s… -