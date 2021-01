Concorso Polizia di Stato, bando per 1141 vice ispettori riservato agli interni: cosa studiare (Di venerdì 15 gennaio 2021) In parallelo al Concorso Polizia di Stato 1.000 vice ispettori, riservato ai cittadini italiani diplomati e al 27° anno d’età, sul bollettino del Ministero dell’Interno del 31 dicembre è Stato pubblicato un bando per il personale già operante da almeno 5 anni. Indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, porterà all’assunzione di 1.141 unità nel ruolo di vice ispettore al termine della selezione per titoli ed esami. Ai candidati in possesso dell’atteStato di bilinguismo verranno riservati 3 posti che, se non coperti, verranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria. Vediamo assieme requisiti, modalità di invio della domanda e ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 gennaio 2021) In parallelo aldi1.000ai cittadini italiani diplomati e al 27° anno d’età, sul bollettino del Ministero dell’Interno del 31 dicembre èpubblicato unper il personale già operante da almeno 5 anni. Indetto con decreto del Capo della– Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, porterà all’assunzione di 1.141 unità nel ruolo diispettore al termine della selezione per titoli ed esami. Ai candidati in possesso dell’attedi bilinguismo verranno riservati 3 posti che, se non coperti, verranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria. Vediamo assieme requisiti, modalità di invio della domanda e ...

Nuovo concorso Polizia di Stato, riservato al personale, per l'assunzione di 1141 vice ispettori. Requisiti di accesso, domanda e come prepararsi - LeggiOggi ...

Ribolla (Lega) a Conte: “Urgente sblocco dei concorsi pubblici”

“I concorsi pubblici per le assunzioni sono ormai bloccati da marzo 2020 a seguito delle misure anti-Covid adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia e questo si traduce con l’affanno dei ...

