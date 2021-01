Con Biden le relazioni tra Usa e Russia sono destinate a peggiorare (Di venerdì 15 gennaio 2021) Negli ultimi anni le relazioni tra Stati Uniti e Russia si sono progressivamente deteriorate a causa di diverse crisi cominciate con l’invasione russa della Georgia nell’agosto 2008, proseguite con l’annessione della Crimea nel 2014 e poi con l’ancora vivo conflitto in Ucraina, la guerra ibrida del Cremlino contro l’Occidente, fino alla sua presunta interferenza nella politica interna e soprattutto nelle elezioni dei Paesi dell’asse transatlantico. Nel 2014, gli Stati Uniti imposero sanzioni punitive contro la Russia, provando ad aumentarle e potenziarle di anno in anno, arrivando così a colpire il Nord Stream 2 – il gasdotto che porta gas dalla Russia alla Germania – nel 2019. “Il Congresso degli Stati Uniti è letteralmente sopraffatto dal desiderio di fare di tutto per distruggere le ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Negli ultimi anni letra Stati Uniti esiprogressivamente deteriorate a causa di diverse crisi cominciate con l’invasione russa della Georgia nell’agosto 2008, proseguite con l’annessione della Crimea nel 2014 e poi con l’ancora vivo conflitto in Ucraina, la guerra ibrida del Cremlino contro l’Occidente, fino alla sua presunta interferenza nella politica interna e soprattutto nelle elezioni dei Paesi dell’asse transatlantico. Nel 2014, gli Stati Uniti imposero sanzioni punitive contro la, provando ad aumentarle e potenziarle di anno in anno, arrivando così a colpire il Nord Stream 2 – il gasdotto che porta gas dallaalla Germania – nel 2019. “Il Congresso degli Stati Uniti è letteralmente sopraffatto dal desiderio di fare di tutto per distruggere le ...

