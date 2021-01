Comunali, Meloni lancia l’ipotesi Rastrelli: “Lavoriamo per Napoli” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Un uomo per le Istituzioni, al fianco delle Forze dell’Ordine e impegnato in battaglie per la legalità. Con coerenza da sempre vicino alla nostra comunità. Con Sergio Rastrelli, al lavoro per Napoli”. Queste le parole del leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni che con un Tweet ha così lanciato l’ipotesi Sergio Rastrelli come candidato sindaco alle prossime amministrative napoletane. Mentre tra i possibili candidati del centrodestra napoletano restano al vaglio le ipotesi Catello Maresca e Riccardo Monti, con il primo in pole position. Ma ad oggi non c’è ancora nessun ufficialità per chi correrà per il posto più ambito di Palazzo San Giacomo, dopo i 10 anni di Governo Dema. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Un uomo per le Istituzioni, al fianco delle Forze dell’Ordine e impegnato in battaglie per la legalità. Con coerenza da sempre vicino alla nostra comunità. Con Sergio, al lavoro per”. Queste le parole del leader di Fratelli D’Italia, Giorgiache con un Tweet ha cosìtoSergiocome candidato sindaco alle prossime amministrative napoletane. Mentre tra i possibili candidati del centrodestra napoletano restano al vaglio le ipotesi Catello Maresca e Riccardo Monti, con il primo in pole position. Ma ad oggi non c’è ancora nessun ufficialità per chi correrà per il posto più ambito di Palazzo San Giacomo, dopo i 10 anni di Governo Dema. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Consiglio comunale: approvati verbali sedute consiliari

Sono ripresi ieri sera, nella prima seduta del nuovo anno, i lavori del Consiglio comunale, cominciati come da tradizione con l'inno di Mameli. Approvati, con 23 voti favorevoli, 1 contrario e 6 asten ...

Azione legale di FdI contro il governo per i ristoranti

Fornelli d'Italia. Con le cucine vuote e inoperose. Con i piani cottura freddi e i forni spenti. Il settore della ristorazione è stato tra i più colpiti dalle restrizioni imposte dal governo per far f ...

