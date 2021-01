Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber domina in Val di Fiemme. Fantastica rimonta di Pittin che chiude 14° (Di venerdì 15 gennaio 2021) Jarl Magnus Riiber domina la gara di Coppa del Mondo in Val di Fiemme. Il norvegese primo dopo la prova di salto si limita a gestire il vantaggio sugli avversari, impostando un buon ritmo ma senza mai strafare e giunge al traguardo a braccia alzate. Per il 23enne nativo di Oslo si tratta del terzo successo in stagione e del quinto podio. Dal gruppone alle sue spalle nel finale è riuscito ad emergere il finlandese Ilkka Herola che una Fantastica volata è riuscito a conquistare il secondo gradino del podio a 8”. In terza piazza il tedesco Vinzenz Geiger a 10” davanti al connazionale Fabian Riessle a 11”. I valori alle spalle di Riiber sono abbastanza equilibrati, basti pensare che tra il finlandese Herola e il giapponese Akito Watabe 8° ci sono solo 5”. Favolosa prova ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021)la gara di Coppa del Mondo in Val di. Il norvegese primo dopo la prova di salto si limita a gestire il vantaggio sugli avversari, impostando un buon ritmo ma senza mai strafare e giunge al traguardo a braccia alzate. Per il 23enne nativo di Oslo si tratta del terzo successo in stagione e del quinto podio. Dal gruppone alle sue spalle nel finale è riuscito ad emergere il finlandese Ilkka Herola che unavolata è riuscito a conquistare il secondo gradino del podio a 8”. In terza piazza il tedesco Vinzenz Geiger a 10” davanti al connazionale Fabian Riessle a 11”. I valori alle spalle disono abbastanza equilibrati, basti pensare che tra il finlandese Herola e il giapponese Akito Watabe 8° ci sono solo 5”. Favolosa prova ...

Riiber davanti a tutti dopo il salto nella Gundersen in Val di Fiemme. Costa il migliore degli azzurri, è 34simo

