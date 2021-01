Combinata nordica, Jarl Magnus Riiber domina il segmento di salto ed ipoteca il successo in Val di Fiemme. Italiani lontani (Di venerdì 15 gennaio 2021) Jarl Magnus Riiber domina sul trampolino piccolo di Predazzo e si candida al ruolo di favorito indiscusso per il successo in vista della prima gara individuale del weekend in Val di Fiemme, sede della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di Combinata nordica maschile. Il fuoriclasse norvegese classe 1997 ha vinto per la 38ma volta in carriera il segmento di salto in competizioni del circuito maggiore ed è già ad un passo dalla trentesima affermazione complessiva in Coppa del Mondo. Riiber ha rifilato dei distacchi abissali al resto della concorrenza, stampando la miglior misura (106 metri, quindi 2 metri oltre il punto HS) da una stanga più bassa (la 8, rispetto alla 9 degli altri ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021)sul trampolino piccolo di Predazzo e si candida al ruolo di favorito indiscusso per ilin vista della prima gara individuale del weekend in Val di, sede della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 dimaschile. Il fuoriclasse norvegese classe 1997 ha vinto per la 38ma volta in carriera ildiin competizioni del circuito maggiore ed è già ad un passo dalla trentesima affermazione complessiva in Coppa del Mondo.ha rifilato dei distacchi abissali al resto della concorrenza, stampando la miglior misura (106 metri, quindi 2 metri oltre il punto HS) da una stanga più bassa (la 8, rispetto alla 9 degli altri ...

Il Provisional Competition Round ha aperto la tappa di Coppa del mondo di combinata nordica in Val di Fiemme. Il salto dal trampolino HS106 di Predazzo ha esaltat le qualità dei giapponesi, con Akito ...

La terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di combinata nordica maschile si è aperta quest'oggi in Val di Fiemme con i primi salti ufficiali di allenamento e con il Provisional Competit ...

