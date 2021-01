Colori Regioni: come si decide se una Regione è zona bianca, gialla, arancione o rossa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le domande più frequenti di questa settimana riguardano il colore della propria Regione secondo i nuovi Dpcm. arancione, bianca, gialla, rossa? Solo il Governo lo decide… ma in base a quali dati si sceglie il “colore regionale”? Cerchiamo di fare chiarezza! Leggi anche: Lazio arancione: tutte le (possibili) misure del nuovo Dpcm 16 gennaio 2021 In base a che dati si decide il colore della Regione? Il Governo italiano, per fronteggiare il peggioramento della situazione epidemiologica, utilizza un nuovissimo sistema per attribuire il colore ad una Regione e lo fa combinando: analisi del rischio l’indice di riproduzione effettiva RT l’indecenza settimanale dei casi Sulla base di questi tre indicatori, ogni venerdì ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le domande più frequenti di questa settimana riguardano il colore della propriasecondo i nuovi Dpcm.? Solo il Governo lo… ma in base a quali dati si sceglie il “colore regionale”? Cerchiamo di fare chiarezza! Leggi anche: Lazio: tutte le (possibili) misure del nuovo Dpcm 16 gennaio 2021 In base a che dati siil colore della? Il Governo italiano, per fronteggiare il peggioramento della situazione epidemiologica, utilizza un nuovissimo sistema per attribuire il colore ad unae lo fa combinando: analisi del rischio l’indice di riproduzione effettiva RT l’indecenza settimanale dei casi Sulla base di questi tre indicatori, ogni venerdì ...

