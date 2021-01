Codogno, sfregiato il murale dell'infermiera Wonder Woman (Di venerdì 15 gennaio 2021) commenta Era diventato un simbolo della pandemia. Ora il murale-serigrafia dell'artista padovano Alessio-B che ritrae un' infermiera Wonder Woman , realizzato a Codogno in omaggio agli operatori ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) commenta Era diventato un simboloa pandemia. Ora il-serigrafia'artista padovano Alessio-B che ritrae un', realizzato ain omaggio agli operatori ...

fanpage : Era il simbolo della lotta al Covid #15gennaio - aylaf__ : RT @MediasetTgcom24: Codogno, sfregiato il murale dell'infermiera Wonder Woman - Barbara_xxx80 : RT @MediasetTgcom24: Codogno, sfregiato il murale dell'infermiera Wonder Woman - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Codogno, sfregiato il murale dell'infermiera Wonder Woman - MediasetTgcom24 : Codogno, sfregiato il murale dell'infermiera Wonder Woman -

Ultime Notizie dalla rete : Codogno sfregiato Codogno: sfregiato il murales dell’infermiera Wonder Woman Fanpage.it L’opera simbolo della lotta contro il Covid è stata danneggiata

La lotta contro il Covid-19 continua ormai da mesi, ma il murale dell’infermiera di Codogno lascia davvero senza parole. L’opera realizzata dall’artista Alessio B, che ritrae una donna vestita da Wond ...

Codogno, sfregiato il murale dell'infermiera Wonder Woman

Era diventato un simbolo della pandemia. Ora il murale-serigrafia dell’artista padovano Alessio-B che ritrae un’ infermiera Wonder Woman, realizzato a Codogno in omaggio agli operatori sanitari che co ...

La lotta contro il Covid-19 continua ormai da mesi, ma il murale dell’infermiera di Codogno lascia davvero senza parole. L’opera realizzata dall’artista Alessio B, che ritrae una donna vestita da Wond ...Era diventato un simbolo della pandemia. Ora il murale-serigrafia dell’artista padovano Alessio-B che ritrae un’ infermiera Wonder Woman, realizzato a Codogno in omaggio agli operatori sanitari che co ...