Clemente Mastella: "Nessuno pensi di recuperare Renzi alle spalle dei responsabili" (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Giustamente e con saggezza politica, il segretario del Pd Zingaretti chiede al presidente Conte di allargare i confini della maggioranza. Ci sta perché pare che Renzi abbia deciso di adeguarsi ad un compromesso spinto dai suoi parlamentari. Ci sta perché le maggioranze più vaste sono e meglio è. Anche se nella mia esperienza politica ho visto maggioranze rilevanti franare e maggioranze esigue arrivare al traguardo. Una cosa, però: Nessuno pensi di recuperare il dialogo con Renzi alle spalle dei “responsabili”. Se prima l’area di Governo era composta dai quattro partiti più alcuni responsabili, oggi l’area è fatta dai tre partiti più i responsabili, cui si aggiunge Italia Viva. Peraltro, sul piano elettorale, i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Giustamente e con saggezza politica, il segretario del Pd Zingaretti chiede al presidente Conte di allargare i confini della maggioranza. Ci sta perché pare cheabbia deciso di adeguarsi ad un compromesso spinto dai suoi parlamentari. Ci sta perché le maggioranze più vaste sono e meglio è. Anche se nella mia esperienza politica ho visto maggioranze rilevanti franare e maggioranze esigue arrivare al traguardo. Una cosa, però:diil dialogo conspdei “”. Se prima l’area di Governo era composta dai quattro partiti più alcuni, oggi l’area è fatta dai tre partiti più i, cui si aggiunge Italia Viva. Peraltro, sul piano elettorale, i ...

matteograndi : Un paese le cui sorti dipendono da Clemente Mastella, è un paese alla frutta comunque vada a finire. - LegaSalvini : A CHI SI AFFIDA IL DUO CONTE-CASALINO? A CLEMENTE #MASTELLA, ESPERTO DI POLTRONE. #crisidigoverno - i8img : RT @mgmaglie: Due giorni fa la Presidenza del Consiglio ha autorizzato un finanziamento per la città di Benevento, sindaco Clemente Mastell… - simomartifla : RT @mgmaglie: Due giorni fa la Presidenza del Consiglio ha autorizzato un finanziamento per la città di Benevento, sindaco Clemente Mastell… - Miradouro_it : RT @mgmaglie: Due giorni fa la Presidenza del Consiglio ha autorizzato un finanziamento per la città di Benevento, sindaco Clemente Mastell… -