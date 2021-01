Classifica Dakar 2021 moto: Kevin Benavides conquista la vittoria finale, Ricky Brabec 2° (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ultima tappa della Dakar 2021 riservata alle moto è andata in archivio. L’americano, su Honda, Ricky Brabec ha trionfato, precedendo di 2’17” l’argentino Kevin Benavides (Honda) e di 4’13” l’austriaco Matthias Walkner (KTM). Con questi risultati Benavides ha ottenuto la prima vittoria assoluta di questa competizione, a precedere il compagno di squadra Brabec e Sam Sunderland (KTM), molto attardato quest’oggi. Di seguito le classifiche: LA Classifica DELL’ULTIMA TAPPA DELLA Dakar 2021 – moto POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 1 (USA) Ricky Brabec MONSTER ENERGY HONDA TEAM ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ultima tappa dellariservata alleè andata in archivio. L’americano, su Honda,ha trionfato, precedendo di 2’17” l’argentino(Honda) e di 4’13” l’austriaco Matthias Walkner (KTM). Con questi risultatiha ottenuto la primaassoluta di questa competizione, a precedere il compagno di squadrae Sam Sunderland (KTM), molto attardato quest’oggi. Di seguito le classifiche: LADELL’ULTIMA TAPPA DELLAPOS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 1 (USA)MONSTER ENERGY HONDA TEAM ...

whitehydrangeaa : RT @mult1formula: ??RISULTATI DECIMA TAPPA DAKAR 2021 ??? Un'altra vittoria per Al Rajhi nella sua terra, Al-Attiyah con un'ottima prestazion… - infoitsport : Classifica Dakar 2021 moto, 11ma tappa: Kevin Benavides a un passo dal successo, Brabec e Sunderland attardati - infoitsport : Classifica Dakar 2021 auto, 11^ tappa: Nasser Al-Attiyah si prepara per l'ultimo assalto a Stephane Peterhansel - Luca_Zunino : Dakar 2021, penultima tappa: sesto centro per Al Attiyah (Toyota), ma Peterhansel (Mini) è sempre leader di classif… - P300it : Termina la tappa con le auto con la seguente classifica. Vince Al-Attiyah davanti a Peterhansel e Sainz. #Dakar2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Dakar Dakar 2021, tutte le classifiche dopo l'undicesima tappa: auto, moto, camion e quad OA Sport Brema alla Dakar: top ten per Svitko

La nona tappa della Dakar si è rivelata molto dura. I piloti sono arrivati ??a Neom esausti dopo una prova speciale di 465 chilometri ad anello sulle rive del Mar Rosso, risultata molto impegnativa si ...

Il pilota ha perso il controllo della sua moto

Pierre Cherpin è morto in seguito all'incidente avuto durante la Dakar 2021, a causa di un grave trauma cranico.

La nona tappa della Dakar si è rivelata molto dura. I piloti sono arrivati ??a Neom esausti dopo una prova speciale di 465 chilometri ad anello sulle rive del Mar Rosso, risultata molto impegnativa si ...Pierre Cherpin è morto in seguito all'incidente avuto durante la Dakar 2021, a causa di un grave trauma cranico.