Cinema Palazzo, Ciaccheri: massima solidarietà agli attivisti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “La difesa dei Spazi Culturali come il Cinema Palazzo non e’ puo’ essere considerato un reato ma piuttosto la difesa di veri e propri beni comuni. A tutte le attiviste e gli attivisti sotto processo per cui sono stati chiesti sei mesi di carcere va tutta la mia vicininanza e solidarieta’”. Lo dichiara in una nota Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII e Portavoce di Liberare Roma. “Il Cinema Palazzo rappresenta una realta’ avanzata e consolidata dove la comunita’ cittadina ha trovato e creato cultura, sostegno alle fragilita’ e solidarieta’ diffusa. Una esperienza che va difesa e sono e siamo vicini agli attivisti e alle attiviste che l’hanno difesa e che non meritano certo di andare a processo”, prosegue ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “La difesa dei Spazi Culturali come ilnon e’ puo’ essere considerato un reato ma piuttosto la difesa di veri e propri beni comuni. A tutte le attiviste e glisotto processo per cui sono stati chiesti sei mesi di carcere va tutta la mia vicininanza e solidarieta’”. Lo dichiara in una nota Amedeo, Presidente del Municipio Roma VIII e Portavoce di Liberare Roma. “Ilrappresenta una realta’ avanzata e consolidata dove la comunita’ cittadina ha trovato e creato cultura, sostegno alle fragilita’ e solidarieta’ diffusa. Una esperienza che va difesa e sono e siamo vicinie alle attiviste che l’hanno difesa e che non meritano certo di andare a processo”, prosegue ...

