Cinema in stallo | i registi non vogliono cedere allo streaming | la situazione

Leggi su chedonna

(Di venerdì 15 gennaio 2021), il settore è in crisi. Alcunihanno trovato strade alternative rispetto alle proiezioni in sala. Altri, invece, attendono il ritorno in sala senzaalla corte di altri media audiovisivi. Scelte di campo ben precise ai tempi del COVID-19. La pandemia al. La settima arte, come tutto il settore dello spettacolo, sta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it