Cinema: è morto Peter Mark Richman, interprete di tanti film drammatici anni '50 e '60 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Los Angeles, 15 gen. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Peter Mark Richman, interprete di molti film drammatici degli anni '50 e '60 prima di diventare un volto familiare di tante serie tv, è morto ieri per cause naturali nella sua casa di Woodland Hills, un sobborgo di Los Angeles. Aveva 93 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal pubblicista Harlan Boll a "The Hollywood Reporter". Dal 1953 era sposato con l'attrice Helen Theodora Landess da cui ha avuto cinque figli. La sua filmografia comprende titoli come "La legge del Signore" di William Wyler (1956), "Un uomo sbagliato" di Jack Garfein (1957), "Orchidea nera" di Martin Ritt (1958), "L'ombra della vendetta" di Boris Sagal (1962), "L'ultimo colpo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Los Angeles, 15 gen. - (Adnkronos) - L'attore statunitensedi moltidegli'50 e '60 prima di diventare un volto familiare di tante serie tv, èieri per cause naturali nella sua casa di Woodland Hills, un sobborgo di Los Angeles. Aveva 93. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal pubblicista Harlan Boll a "The Hollywood Reporter". Dal 1953 era sposato con l'attrice Helen Theodora Landess da cui ha avuto cinque figli. La suaografia comprende titoli come "La legge del Signore" di William Wyler (1956), "Un uomo sbagliato" di Jack Garfein (1957), "Orchidea nera" di Martin Ritt (1958), "L'ombra della vendetta" di Boris Sagal (1962), "L'ultimo colpo in ...

Los Angeles, 15 gen. – (Adnkronos) – L'attore statunitense Peter Mark Richman, interprete di molti film drammatici degli anni '50 e '60 prima di diventare un volto familiare di tante serie tv, è morto ...