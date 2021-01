Ciclismo, Giro d’Italia e Tour de France nei piani di Simon Yates in vista delle Olimpiadi di Tokyo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Simon Yates potrebbe disputare sia il Giro d’Italia che il Tour de France in prospettiva dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il britannico del Team BikeExchange, ex Mitchelton-Scott, è più che mai pronto a vendicare un 2020 che nella sua prima parte gli ha sorriso, per poi girargli le spalle sul più bello durante la Corsa Rosa, che ha dovuto lasciare in seguito alla sua positività al Covid-19. “Stiamo solo aspettando il percorso del Giro, ma abbiamo una buona idea di quello che stiamo facendo – queste sono state le dichiarazioni che ha rilasciato il ds del Team BikeExchange Matt White a Cyclingnews, per poi aggiungere – Sappiamo cosa farà Simon il prossimo mese. Farà la Volta a la Comunitat Valenciana e la Tirreno-Adriatico. Una volta che ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021)potrebbe disputare sia ilche ildein prospettiva dei Giochi Olimpici di. Il britannico del Team BikeExchange, ex Mitchelton-Scott, è più che mai pronto a vendicare un 2020 che nella sua prima parte gli ha sorriso, per poi girargli le spalle sul più bello durante la Corsa Rosa, che ha dovuto lasciare in seguito alla sua positività al Covid-19. “Stiamo solo aspettando il percorso del, ma abbiamo una buona idea di quello che stiamo facendo – queste sono state le dichiarazioni che ha rilasciato il ds del Team BikeExchange Matt White a Cyclingnews, per poi aggiungere – Sappiamo cosa faràil prossimo mese. Farà la Volta a la Comunitat Valenciana e la Tirreno-Adriatico. Una volta che ...

