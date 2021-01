Cia svela i dossier segreti sugli Ufo | tutti gli avvistamenti che confermerebbero la “visita periodica” degli extraterrestri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Migliaia di file secretati della Cia con la documentazionedi Ufo, ovvero gli oggetti volanti non identificati, sono stati resi pubblici questa settimana dall’agenzia di intelligence statunitense in un cd-rom che, secondo gli 007 americani, conterrebbei report dinel mondo dagli anni ’50 fino a oltre il Duemila. Tantissimi i casi segnalati, molti dei quali non verificati, ma chela “. I documenti sono accessibili aattraverso il sito The Black Vault, dove sono stati caricati i file. Come riferisce l’Agi, nei report ci sono migliaia di segnalazioni, daglidi “dischi volanti” in Sudamerica ...