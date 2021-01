Ci sono novità sul caso Yara Gambirasio. Di cosa si tratta (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa da Brembate di Sopra (Bergamo) il 26 novembre 2010 e trovata tre mesi dopo in un campo incolto a Chignolo d’Isola, per il quale è stato accusato Massimo Bossetti che sta scontando la pena nel carcere di Bollate, ha sicuramente scosso l’Italia intera. E se da un lato i giudici sono sicuri che il colpevole sia il muratore, dall’altro c’è la sua difesa che chiede di accedere ai reperti da tempo, accesso che era stato negato dalla Corte d’Assise di Bergamo ma che oggi la Cassazione rende forse possibile. Accesso consentito? Si torna in aula dunque per richiedere nuovamente l’accesso ai 98 reperti, tra cui i 54 campioni di Dna trovati in particolare sugli slip della vittima e gli indumenti della stessa per una eventuale revisione del processo. All’Adnkronos l’avvocato ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’omicidio di, la 13enne scomparsa da Brembate di Sopra (Bergamo) il 26 novembre 2010 e trovata tre mesi dopo in un campo incolto a Chignolo d’Isola, per il quale è stato accusato Massimo Bossetti che sta scontando la pena nel carcere di Bollate, ha sicuramente scosso l’Italia intera. E se da un lato i giudicisicuri che il colpevole sia il muratore, dall’altro c’è la sua difesa che chiede di accedere ai reperti da tempo, accesso che era stato negato dalla Corte d’Assise di Bergamo ma che oggi la Cassazione rende forse possibile. Accesso consentito? Si torna in aula dunque per richiedere nuovamente l’accesso ai 98 reperti, tra cui i 54 campioni di Dna trovati in particolare sugli slip della vittima e gli indumenti della stessa per una eventuale revisione del processo. All’Adnkronos l’avvocato ...

