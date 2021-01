Christian Vernocchi: il giovane di 26 anni ucciso da una pala meccanica in discarica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tragedia a Cervia. L'operaio stava lavorando nel piazzale della stazione di trasferimento dei rifiuti di Hera, quando per cause ancora in corso d'accertamento è stato colpito violentemente da un mezzo ... Leggi su today (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tragedia a Cervia. L'operaio stava lavorando nel piazzale della stazione di trasferimento dei rifiuti di Hera, quando per cause ancora in corso d'accertamento è stato colpito violentemente da un mezzo ...

Today_it : Christian Vernocchi: il giovane di 26 anni ucciso da una pala meccanica in discarica - PalermoToday : Christian Vernocchi: il giovane di 26 anni ucciso da una pala meccanica in discarica - COMUNECERVIA : ?? L'intera nostra comunità è vicina alla famiglia di Christian Vernocchi, che oggi ha perso la vita in un incidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Vernocchi Muore a 26 anni nella stazione di trasferimento dei rifiuti di Hera: lavorava in una ditta in subappalto Ravenna e Dintorni Dramma sul lavoro: Christian muore a 26 anni colpito da una pala meccanica

E' deceduto qualche ora dopo l'accaduto: sui fatti, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia locale ...

La vittima è il ravennate Christian Vernocchi. Era dipendente di una ditta in subappalto

Un ragazzo di 26 anni, il ravennate Christian Vernocchi, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda serata di ieri, 14 gennaio, nella stazione di trasferimento dei rifiuti di Hera a Cervi ...

E' deceduto qualche ora dopo l'accaduto: sui fatti, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia locale ...Un ragazzo di 26 anni, il ravennate Christian Vernocchi, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda serata di ieri, 14 gennaio, nella stazione di trasferimento dei rifiuti di Hera a Cervi ...