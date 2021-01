Chiusa l’ultima edicola, Grazzanise diventa paese senza giornali cartacei (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiGrazzanise (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Raffaele Raimondo. “Il 12 gennaio, martedì di questa settimana, giorno buio per la comunità grazzanisana: ha chiuso l’ultima edicola funzionante presso la tabaccheria dei fratelli Giovanni e Peppino, in Via Diaz, quasi attigua alla scuola primaria “Don Milani”. Uno schiaffo alla cultura passato, come molte cose in questa realtà locale, sotto silenzio. Uno schiaffo che fa il paio con la biblioteca comunale inattiva da almeno 7-8 anni. Una vergogna per gli intellettuali (o sedicenti tali) del posto, le autorità civili e religiose (che dovrebbero incentivare sempre la cultura nei suoi più variegati canali), per l’intera cittadinanza (che guazza fra ignoranza e noncuranza del “bene comune”, bramosa che soltanto “chi comanda” tiri le castagne dal ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti(Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Raffaele Raimondo. “Il 12 gennaio, martedì di questa settimana, giorno buio per la comunità grazzanisana: ha chiusofunzionante presso la tabaccheria dei fratelli Giovanni e Peppino, in Via Diaz, quasi attigua alla scuola primaria “Don Milani”. Uno schiaffo alla cultura passato, come molte cose in questa realtà locale, sotto silenzio. Uno schiaffo che fa il paio con la biblioteca comunale inattiva da almeno 7-8 anni. Una vergogna per gli intellettuali (o sedicenti tali) del posto, le autorità civili e religiose (che dovrebbero incentivare sempre la cultura nei suoi più variegati canali), per l’intera cittadinanza (che guazza fra ignoranza e noncuranza del “bene comune”, bramosa che soltanto “chi comanda” tiri le castagne dal ...

