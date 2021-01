Chiesti 6 mesi per Sabina Guzzanti: occupò l’ex Cinema Palazzo a Roma (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – I Pm Romani hanno chiesto 6 mesi di detenzione per Sabina Guzzanti (tra gli altri) per un’occupazione abusiva. Lo scorso 25 novembre l’ex Cinema Palazzo del quartiere rosso di Roma, San Lorenzo, è stato sgomberato. Nello stesso giorno, unn in simultanea con una sede di Forza Nuova a San Giovanni. Guzzanti, per i pm fu “disegno criminoso” All’alba del processo, i pubblico ministero ha chiesto di condannare a 6 mesi di carcere per il reato di invasione arbitraria di edifici altrui, la comica pasionaria Sabina Guzzanti, l’ex deputato del Pd Marco Piccoli e gli altri imputati. Sul capo d’imputazione è possibile leggere: “In concorso tra di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021), 15 gen – I Pmni hanno chiesto 6di detenzione per(tra gli altri) per un’occupazione abusiva. Lo scorso 25 novembredel quartiere rosso di, San Lorenzo, è stato sgomberato. Nello stesso giorno, unn in simultanea con una sede di Forza Nuova a San Giovanni., per i pm fu “disegno criminoso” All’alba del processo, i pubblico ministero ha chiesto di condannare a 6di carcere per il reato di invasione arbitraria di edifici altrui, la comica pasionariadeputato del Pd Marco Piccoli e gli altri imputati. Sul capo d’imputazione è possibile leggere: “In concorso tra di ...

mariocipriani1 : RT @DinamoPress: NUOVO CINEMA PALAZZO Chiesti sei mesi di reclusione dal pm e un milione e mezzo di euro di risarcimento dalla parte civile… - DinamoPress : NUOVO CINEMA PALAZZO Chiesti sei mesi di reclusione dal pm e un milione e mezzo di euro di risarcimento dalla parte… - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Occupazione ex Cinema Palazzo, il pm ha chiesto 6 mesi di carcere per 12 persone: tra loro anche Sabina Guzzanti https://t.c… - 79_Alessio : RT @romatoday: Occupazione ex Cinema Palazzo, il pm ha chiesto 6 mesi di carcere per 12 persone: tra loro anche Sabina Guzzanti https://t.c… - Monica22043399 : RT @NYbrooklyn_nets: Occupò ex cinema a Roma, chiesti 6 mesi per @SabinaGuzzanti. Stessa richiesta anche per altre 11 persone https://t.c… -